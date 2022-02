Teletrabalho: pagar as despesas sim, mas como?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Após a época de festas e por entre pandemia e eleições, entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro o novo regime do teletrabalho. Cerca de um mês decorrido, como se antevia, a implementação de algumas das exigências legais não se afigura fácil, em particular no que respeita ao apuramento do concreto valor e operacionalização do pagamento do acréscimo de despesas incorridas pelos trabalhadores.Quanto ...