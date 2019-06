542 benefícios fiscais

Estes números devem ser lidos com precaução, como o próprio relatório alerta - desde logo, o valor da perda de receita pode estar empolado porque parte dos comportamentos em causa poderiam não se manter, dando origem a imposto, caso o regime não existisse. Contudo, não há como negar que é uma questão de considerável dimensão financeira no centro das nossas opções fiscais.

Os benefícios fiscais são um mecanismo de realizar política pública menos sujeita a escrutínio do que uma política pública que envolva despesa direta, porque nesta os recursos que têm de ser votados todos os anos no Orçamento, enquanto os benefícios fiscais podem passar despercebidos e permanecer na Lei. Sendo geralmente apresentados em nome de uma causa meritória e parecendo não ter custos, aproveitam uma certa permeabilidade do processo de decisão política.

Os múltiplos regimes especiais são um fator de complexidade e criação custos de cumprimento no sistema fiscal, diretamente mas também de forma indireta porque, na tentativa de evitar a utilização do benefício fiscal com finalidades distintas da intenção original, vão--se criando normas de exceção da exceção, que são sempre das normas mais opacas e incompreensíveis dos códigos fiscais.

Pude verificar que o argumento mais utilizado para propor estes regimes é que "é preciso dar um sinal". Traduzindo: na ausência de uma política bem estruturada, ou da possibilidade de mobilizar meios orçamentais para um qualquer objetivo, cria-se uma medida que parece que não custa nada e que transmite a impressão de que estamos a fazer alguma coisa. À medida que lhe vamos pendurando mais um ou outro destes "sinais", o sistema fiscal começa a parecer uma árvore de natal em risco de abater com o peso de tantos adornos.

O aparecimento do relatório teve espaço noticioso, interrogações públicas sobre porque é que é assim, artigos de opinião a sugerir uma alteração radical da situação. Tudo correto, mas nada de novo em relação ao que aconteceu face a relatórios semelhantes no passado, e portanto nada que seja suscetível de nos dar expectativas de que a situação mude.

Ora, a principal novidade do relatório não está na identificação dos benefícios fiscais - tal já tinha sido feito antes - mas nas propostas para o futuro. Propõe o grupo de trabalho, quanto aos benefícios que já existem, que esteja permanentemente disponível e seja atualizada a lista dos benefícios e que a avaliação da sua eficácia seja um procedimento regular, desejavelmente com a participação da comunidade académica. Quanto aos novos, seria desejável que eles identificassem claramente os seus objetivos por forma a permitir essa mesma avaliação.

Espera-se que se dê continuidade a estas propostas e que este relatório seja efetivamente, como foi proposto pelo grupo, o começo e não o fim de um trabalho. Na avaliação do que existe, tal depende sobretudo do Ministério das Finanças. Na criação, depende do Parlamento e exige provavelmente alterações legislativas. Por exemplo, seria talvez desejável que as propostas fossem apresentadas na primeira fase do processo orçamental - em maio - para haver tempo para a análise do que é proposto. Com ambos os procedimentos, teríamos nos benefícios fiscais o tipo de avaliação e escrutínio que em geral falta em Portugal nas políticas públicas. Sem uma coisa nem a outra, este terá sido apenas um momento passageiro de tomada de consciência do problema que já terá passado no próximo processo orçamental.

Deputado do PS e professor de Direito

