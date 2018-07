[761.] INEM: as fitas do Neymar

O anúncio do INEM tem características interessantes, como a da oportunidade. O anúncio surgiu no momento exacto, durante o Mundial, após inúmeras fitas de Neymar e após a vaga de memes nas redes digitais.

O anúncio do INEM nas redes sociais com Neymar, o Fiteiro, aos gritos na relva é adequado no tema e no tempo. Quase todo o espaço de uma fotografia mostra Neymar no relvado e, saltando por cima dele, está um jogador adversário que praticamente não toca no brasileiro. A sua estranha posição parece até resultar de evitar tocá-lo. E, todavia, Neymar lança um braço no ar, tem os olhos cerrados de dor, a sua boca enorme grita, une os joelhos como uma criança medrosa e o cabelo levanta, talvez pelo movimento de dor, talvez por ser assim o penteado.

A foto dum dos momentos em que o craque fez uma fita monumental ao serviço do Brasil é brilhante, sendo imediatamente perceptível que não há contacto entre os jogadores e a posição dos corpos formar uma composição esteticamente atraente. Segundo o Wall Street Journal, a quem o anúncio do INEM credita a foto, Neymar caiu 43 vezes em quatro jogos do Brasil e passou mais de oito minutos a contorcer-se no chão.