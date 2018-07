A Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa subiu para um novo nível

No âmbito do Fórum de Macau, a China permite aos países lusófonos da Ásia e de África isenção de juros de dívidas vencidas de empréstimos no valor de aproximadamente 500 milhões de yuans.

O Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa realizou-se entre os dias 21 e 22 de junho de 2018 em Lisboa. Nesses dias também se realizou a celebração do 15.º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) na mesma cidade.

O ano de 2018 é assinalado pelo 15.º aniversário do estabelecimento do Fórum de Macau, que coincide com o 40.º aniversário da Reforma da China. Na cerimónia de abertura da reunião anual do Fórum Boao para a Ásia 2018 em abril deste ano, o Presidente chinês, Xi Jinping, destacou a reforma política e a abertura económica como um grande passo de desenvolvimento e progresso entre a China e o mundo. Assim, o Fórum de Macau, seguindo o processo de reforma e abertura económica da China e conjugando as exigências históricas comuns do povo chinês e dos Países de Língua Portuguesa (PLP) relativas ao desenvolvimento e cooperação, conseguiu promover a cooperação entre a China e os PLP em diferentes domínios. Com base neste Fórum, Macau tem vindo a tirar proveito das suas vantagens procurando promover a construção da plataforma China-PLP e ao mesmo tempo põe em prática o princípio "um país, dois sistemas".





Durante estes 15 anos, as partes envolvidas no Fórum andaram de mão dadas, superaram dificuldades e aprofundaram, de forma contínua, o âmbito do Fórum de Macau. As trocas comerciais entre a China e os PLP aumentaram 11 vezes e o investimento direto da China nos PLP cresceu 120 vezes quando comparados com o início da criação do Fórum de Macau. Os produtos eletromecânicos de alta qualidade, os equipamentos de engenharia e os artigos de uso diário produzidos na China têm contribuído para o desenvolvimento económico e melhorado a qualidade de vida dos cidadãos dos países lusófonos, enquanto os produtos alimentares típicos dos PLP estão a entrar nas casas das famílias chinesas.





Nestes 15 anos, a ativa participação das partes envolvidas no Fórum de Macau permitiu aprofundar os domínios de cooperação e expandi-los passando de sete domínios em 2003 para cerca de 20, sobretudo, os domínios tradicionais de cooperação intergovernamental, comércio e investimento, turismo, cultura e saúde pública para a cooperação do mar, proteção ambiental, capacidade produtiva, assim como outros domínios emergentes, dando, deste modo, especial enfoque ao intercâmbio e à cooperação. A China estabeleceu diferentes relações de parcerias de cooperação com diversos PLP.