A direita esconde-se atrás da esquerda

A crescente "centrização" do PS torna as ideias da direita obsoletas e confunde o eleitor que oscilava entre PSD/CDS e a esquerda: para quê mudar o sentido de voto se o governo jura respeitar o equilíbrio orçamental?

Neste cenário resta a PSD e CDS reinventarem o seu ideário. Ora isso implica ir buscar ideias novas, incluindo algumas que os dois partidos defendiam nos anos 80. Só que um e outro têm receio de as defender. Porque a propaganda da esquerda, muito eficaz, cola essas ideias ao papão do neo-liberalismo ("whatever that means"). Foi assim nas eleições de 2015, em que o PS encostou à direita à parede, associando a introdução da capitalização no sistema de pensões… à "privatização" da Segurança Social. É assim agora, com António Costa a dizer que o PSD quer entregar a Saúde a privados.

A estratégia é tão velha que choca como é que PSD e CDS se deixam enredar nela. Em vez de a desmontarem, encolhem-se com medo da contra-informação em que o PS os associa ao tal neoliberalismo. Não percebem que esse receio de assumir (e explicar ao eleitorado) que o Estado não pode estar presente em tudo o que mexe, pode ser o elemento diferenciador do seu programa. Na Saúde, por exemplo, setor onde o "papão" do PS funciona bem, PSD e CDS deveriam dar como alternativa o modelo holandês. Que funciona e é defendido… pela própria esquerda.

PSD e CDS precisam de perceber que não é escondendo-se atrás das ideias da esquerda, com receio de traçar o seu próprio caminho, que vão ganhar eleições. Pelo contrário, correm o risco de dar a maioria a Costa