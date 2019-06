A economia e o euro - (II)

A situação atual é, como sabemos, marcada por uma atuação do BCE com uma dupla preocupação: suportar diretamente a liquidez dos mercados do euro e dinamizar a procura - consumo e investimento - de modo a evitar o enraizamento de um clima depressivo e deflacionário.

1. No último artigo referi que embora a evolução do enquadramento europeu não favoreça movimentos de modernização nas economias menos competitivas e mais alavancadas - os exemplos português e italiano são óbvios - é internamente que devemos procurar a origem dos bloqueamentos com que a nossa economia se debate. Referi, em particular, dois tipos de causas: políticas públicas incapazes de impulsionar as transformações necessárias à modernização do nosso tecido produtivo; uma intermediação financeira - mercado bancário - que tem contribuído para a reprodução de um tecido produtivo atomizado e pouco competitivo.

Em próximos artigos proponho-me abordar os desafios e as dificuldades que se vão colocar ao Governo que vier a emergir das eleições legislativas de outubro, à luz de dois tipos de questões: as limitações do modelo que tem suportado o crescimento da nossa economia nos últimos anos; as implicações sobre o financiamento das mudanças que se estão a operar no nosso mercado bancário.