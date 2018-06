João Costa Pinto 18 de junho de 2018 às 19:42

A economia portuguesa no "pós-troika" - (II) Embora a estrutura produtiva se tenha vindo a alterar favoravelmente, com um aumento do peso das exportações de bens e serviços no PIB - cerca de 45% no final de 2017 -, a produtividade global do trabalho tem vindo a cair.