Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 17 de setembro de 2018 às 19:46

À espera de Godot. Ou do poder. Na obra cimeira do teatro do absurdo de Samuel Beckett, "À Espera de Godot", espera-se uma personagem que nunca aparece, Godot, mas à qual dois vagabundos se referem repetidamente. Vladimir e Estragon estão junto a uma árvore à espera.