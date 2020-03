A estabilidade, a oposição e a “teorização do ressentimento”

1. Na semana passada, o Presidente da República avisou que o Governo minoritário do PS, sem qualquer acordo alargado que lhe dê garantias de estabilidade, não é um modo de vida aceitável. O PS, sempre com receio de aparecer em conflito com Marcelo, deu sinais de que concorda. O Presidente tem razão. O PS tem uma enorme lata.





Foi o PS que não quis a renovação da geringonça, depois das últimas eleições. Como é óbvio, também não quer agora qualquer outro entendimento permanente, seja com quem for. E só muito apertado pelas circunstâncias – e pelo próprio Presidente – o quererá no futuro.





Como já aqui escrevi, o PS de António Costa não tem um projecto sério para o país que não o projecto de se eternizar no poder. Vê-se isso desde 2015: o único alcance da “geringonça” foi o de reverter algumas medidas do tempo excepcional da troika; a partir de 2017, cumprido aquele “programa”, o desígnio do Governo passou a ser apenas o de se deixar andar. O que temos agora, desde 2019, é o prolongamento dessa letargia.





A estratégia do PS é esta – a navegação à vista. Daí que Costa não tenha uma preocupação excessiva com a “estabilidade”. O PS só precisa dela no módico e nos momentos indispensáveis à sua sobrevivência no poder. Os Orçamentos têm de passar, os aeroportos podem cair. Se o Governo não tem um programa de mudanças difíceis e profundas, para que precisa de certezas políticas num horizonte longínquo? Para nada.





Talvez alguns ministros gostassem de entrar para a História numa governação com outro arrojo. Mas o PS é o que é: uma máquina de poder instalada, que convém manter ocupada e serena. Em última análise, é da estabilidade dessa máquina que Costa depende, mais do que das ideias dos bem-intencionados com assento fugaz do Governo.





Aliás, desta perspectiva, a imprevisibilidade não só não é um empecilho extraordinário como até é uma vantagem. Costa olha para as sondagens e percebe que, se fôssemos para eleições antecipadas, muito provavelmente só o PS teria lugar inevitável em qualquer solução. Nenhum dos partidos da oposição tem para já interesse numa crise política, cujo “timing”, de resto, só Costa controla.





Com maior ou menor “bluff”, com mais ou menos alusões piedosas à “confiança” e à “responsabilidade”, nos tempos mais próximos todos estarão predispostos a dar a mão ao Governo, em conjunto ou à vez. Só há uma coisa que ninguém quer dar a Costa: o poder do dramatismo e da vitimização. E é evidente que nem mesmo o PSD de Rui Rio, apesar de aparentemente ter adoptado a estratégia de oposição inflexível de Passos Coelho, se atreverá a fazer cair o Governo enquanto as sondagens forem o que são.





É aqui, e só aqui, que está a raiz da “estabilidade”. Ainda para mais num Parlamento fragmentado como nunca, que oferece ao PS a possibilidade de inúmeras geometrias favoráveis. Costa já não tem a “geringonça”, mas acha que tem ao seu dispor todas as geringonças possíveis. A negociação do Orçamento, por exemplo, deu-lhe razão.

Esperar pelo “Diabo” não serve de muito. Especialmente se o “Diabo” for uma crise mundial gerada pelo coronavírus.







2. Mário Soares tinha uma expressão prodigiosa e acertadíssima, a “teorização do ressentimento” (Vasco Pulido Valente fala dela numa crónica de 1978), que usava para dizer que nenhum governo cai apenas pela deterioração das condições económicas e pelo descontentamento do eleitorado. É preciso que as pessoas vejam na oposição uma alternativa real. E para isso é preciso que se explique com clareza por que razão o que está mal é culpa do Governo e o que porventura possa vir a estar bem só será obra da oposição.





Esperar pelo “Diabo”, outra estratégia de Passos a que pelos vistos Rio também aderiu, não serve de muito. Especialmente se o “Diabo” for uma crise mundial gerada pelo coronavírus. Como é que se culpa o Governo por essa crise? E como é que se critica a reacção do Governo à crise evitando, em ricochete, a crítica do aproveitamento político da tragédia?





Para evitar estas ponderações, a oposição da direita que se costuma entender já se devia ter começado a entender para oferecer uma alternativa positiva a este Governo paralisado (a oposição à esquerda não conta, naturalmente, porque nunca chegará ao poder sem o PS). Enquanto o não fizer, a direita não inspirará qualquer mudança. Continuará, tão-só, a inspirar cuidados.