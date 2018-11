A estratégia que pode render até ao final do ano

Mas o Bank of America/Merrill Lynch encontrou uma que até bate o mercado em 70% das vezes. Os fundos de investimento nos Estados Unidos têm até 31 de Outubro para vender ou comprar acções em baixa de modo a compensar potenciais ganhos que tenham obtido com outros investimentos e, assim, reduzir encargos fiscais. E esta estratégia de "stock-picking" de final de ano bate o mercado em mais de metade das vezes. Os especialistas do banco de investimento frisam que, habitualmente, os fundos tendem a vender acções que caíram cerca de 10% até ao final de Outubro para compensar outras mais-valias e muitas destas acções tiveram um melhor desempenho do que o S&P 500 nos três meses seguintes. Desde 1986, estas acções subiram em média 5,1%, nos três meses seguintes, enquanto o índice americano aprecia 3,7%, em média, no mesmo período. "Num ano caracterizado pela volatilidade e pelas reversões, esta estratégia pode ser o próximo catalisador", referem os analistas numa nota citada pela CNBC.

