A Europa é amiga ou inimiga da América?

Desde que Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos em Janeiro de 2017, a sua conduta foi extraordinariamente errática, mas as suas políticas foram mais consistentes do que o previsto pela maioria dos observadores. A volatilidade de Trump tem sido desconcertante mas, no geral, agiu de acordo com as promessas feitas na campanha e com as opiniões que demonstrava antes de alguém considerar possível a sua eleição. Esta realidade levou ao surgimento de toda uma indústria informal dedicada ao desenvolvimento de teorias racionais sobre o comportamento aparentemente irracional de Trump.

O último desafio é dar sentido à sua posição em relação à Europa. No dia 28 de Junho, Trump disse: "Nós amamos os países da União Europeia. Mas a União Europeia, é claro, foi criada para se aproveitar dos Estados Unidos. E não podemos deixar que isso aconteça". Durante a sua recente viagem ao continente, chamou a UE de" inimiga" e disse que "possivelmente era tão má como a China". Em relação ao Brexit, declarou que a primeira-ministra britânica Theresa May deveria ter "processado" a UE. Depois vieram as tréguas, a 25 de Julho: Trump e Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, concordaram trabalhar em conjunto numa agenda de livre comércio e reforma da Organização Mundial do Comércio.