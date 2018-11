Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 01 de novembro de 2018 às 21:30

A falta de poupança é um problema. Grave Portugal é o país da zona Euro com a taxa de poupança mais baixa. A falta de poupança é um problema. Dificulta o financiamento da economia (via bancos, porque limita a concessão de empréstimos, e via mercado de capitais) e não permite às famílias criarem uma almofada para tempos de dificuldades.