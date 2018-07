Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de julho de 2018 às 21:30

A Fiat aprendeu com a CGTP Ronaldo foi para a Juventus por 112 milhões. A Juventus é controlada pela família Agnelli que, por sua vez, controla a Fiat. Os sindicatos do fabricante italiano (que se chama agora Fiat Chrysler Automobiles) amuaram… e vão fazer greve no dia em que Ronaldo é apresentado em Turim.