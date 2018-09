João Carlos Barradas 11 de setembro de 2018 às 20:46

A Hungria, seus santos e demónios Do Danúbio vislumbra-se, em Budapeste, o monumental edifício do Parlamento onde está exposta a coroa de Santo Estevão, relíquia sagrada de um milénio de nação cristã, repositório da legitimidade real, consagrada no brasão de armas da Hungria pós-comunista, e é, aí, na Praça Lajos Kossuth, que tudo começa.