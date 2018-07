A ilusão global do Brexit

O que aconteceu com o Reino Unido? Desde o referendo do Brexit em Junho de 2016, a política externa britânica praticamente entrou em colapso.

Com os Estados Unidos em retrocesso, a Rússia beligerante e a China em ascensão, nunca houve um momento melhor para o Reino Unido se envolver globalmente. Mas não está a fazê-lo. A preocupação do governo com o nó górdio do Brexit cegou-o para o que está a acontecer além das suas fronteiras.

Não era suposto ser assim. No período que antecedeu a votação do referendo, a promessa dos defensores do "Leave" de um "Reino Unido global", livre dos grilhões da União Europeia, convenceu muitos de que um Reino Unido pós-Brexit seria mais forte. Mas hoje, a aspiração dos defensores do Brexit de um Reino Unido capaz de conduzir a "Angloesfera" em direcção a um admirável mundo novo foi reduzida a uma ilusão cómica.

Consideremos a Índia, que poderia ser um grande parceiro comercial para o Reino Unido depois do Brexit.

O problema é que os indianos vêem o Reino Unido e a Europa como um só mercado. Para eles, o objectivo do Reino Unido de adoptar as suas próprias regras e padrões é uma inconveniência frívola. Antes de expandir o comércio e o investimento com o Reino Unido pós-Brexit, a Índia procurará provavelmente reforçar os laços com a UE.

O enfraquecimento da posição do Reino Unido também é evidente em casa. Apesar do apoio global no desafio à intromissão russa no Reino Unido - incluindo a expulsão coordenada de espiões russos após um ataque descarado com um agente nervoso em solo inglês - a verdade é que o Reino Unido é agora o elo mais fraco da Europa. É só uma questão de tempo até o presidente russo, Vladimir Putin, sondar o Reino Unido novamente, e quando o fizer, o país terá menos ferramentas para responder.

Ao mesmo tempo, com o Reino Unido a juntar-se ao governo de Trump, colocando o comércio e o investimento à frente dos direitos humanos e da boa governança, jornalistas, políticos da oposição e activistas dos direitos humanos em todo o mundo estão menos seguros. Ao retirar-se das normas liberais e ao colocar-se ao lado dos Estados Unidos, o governo da primeira-ministra Theresa May tornou-se um pau mandado de Trump. O "relacionamento especial" sobreviveu, mas é agora uma fonte de incerteza global, e não um reduto de estabilidade.

O colapso da política externa britânica - e a inclinação do país para o iliberalismo - chegou numa altura de aprofundamento da insegurança global. Os EUA e a China estão no meio de um reequilíbrio geopolítico que levará uma geração para se desenvolver. Num mundo cada vez mais fora de ordem, a Europa deve servir de lastro.

Mas uma Europa sem a tradicional liderança, juízo e diplomacia do Reino Unido será uma Europa mais fraca. E o Reino Unido, por sua culpa, terá sido reduzido a uma curiosidade patética.

Mark Malloch-Brown é presidente do Best for Britain, membro da Câmara dos Lordes, e antigo vice-secretário-geral da ONU e ministro britânico.





Copyright: Project Syndicate, 2018.

www.project-syndicate.org

Tradução: Rita Faria