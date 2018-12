Fernando Ilharco 13 de dezembro de 2018 às 19:55

A inteligência artificial no dia-a-dia Em São Francisco, nos Estados Unidos, uma farmácia tem um único profissional. É um robô, que faz tudo. Organiza toda a informação e gere os dados de cada paciente, com uma margem de erro significativamente menor do que a dos farmacêuticos humanos.