Michael Spence 07 de novembro de 2018 às 14:00

A longa guerra comercial sino-americana A China tem uma posição inabalável nas questões territoriais e no papel central do Partido Comunista da China na economia, assim como no seu objectivo de alcançar ou superar os EUA em termos tecnológicos. Mas os EUA não parecem ter decidido ainda exactamente pelo que estão a lutar.