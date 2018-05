A magia de Buffett estende-se a mais cotadas

Enquanto a tensão nas bolsas mundiais disparava nos primeiros meses do ano, devido aos receios de uma subida mais rápida dos juros e às tarifas de Donald Trump, Warren Buffett aproveitava a correcção nos mercados para reforçar as acções em carteira.

De acordo com o milionário, a posição de liquidez na sua "holding" pessoal, a Berkshire Hathaway, terá recuado para cerca de 100 mil milhões de dólares, devido aos investimentos na bolsa. E uma das empresas em que Buffett esteve a investir foi a Apple.

O investidor comprou 75 milhões de acções da gigante tecnológica, tornando-se o terceiro maior accionista da empresa. E, à semelhança do que acontece com a maioria das empresas em que Buffett investe, a companhia liderada por Tim Cook reagiu com euforia a esta notícia, com os títulos a fixarem máximos históricos. Por conhecer ficam, para já, as outras apostas de Buffett no primeiro trimestre.

Certo é que as discussões sobre o ciclo de ganhos nos mercados accionistas parecem não influenciar o bilionário, que se mantém fiel às suas análises de longo prazo. Até agora não têm corrido mal.