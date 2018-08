Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 15 de agosto de 2018 às 21:30

A maneira errada de crescer Se a tendência se mantiver (e pode acontecer devido ao agravamento da balança energética caso o barril de petróleo se mantenha acima dos 54 dólares previstos no OE 2018), Portugal poderá voltar aos problemas do passado recente: desequilíbrios externos que representam entraves ao crescimento do PIB.