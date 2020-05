A mobilidade urbana após o desconfinamento

Estado do Arte, até março de 2020





Sofremos há décadas de problemas de congestionamento e poluição nas grandes cidades. Mas só agora debate-se a mobilidade urbana, em especial porque temos as ferramentas para uma nova mudança de paradigma.

Os números não enganam. Os transportes são responsáveis por 40% das emissões urbanas de poluentes. A maioria da população urbana mundial terá sido já exposta a níveis de poluição pelo menos 2,5 vezes superiores aos padrões saudáveis. A poluição do ar causa a morte de 7 milhões de pessoas por ano, segundo a OMS, e é mesmo a primeira causa de morte ambiental.

Esse problema é exacerbado pelo crescimento da população, especialmente nos grandes centros urbanos. As cidades ocupam apenas 3% do planeta – mas representam entre 60% e 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono.

Mais da metade da população mundial vive nas cidades – hoje é de cerca de 55% e em 2050 estará em torno dos 70% da população, o que significa mais de 1,4 milhões de pessoas a migrarem semanalmente para as grandes cidades.

Como regressar à cidade

Março de 2020 ficará para a história da humanidade como o momento em que uma pandemia, neste caso de novo coronavírus, obrigou milhares de milhões de pessoas a confinarem-se às suas casas. Assistiu-se a uma quebra produtiva quase apocalíptica, com as economias a caírem de uma escarpa. Agora, as pessoas mostram-se ainda receosas de voltar aos seus hábitos do dia-a-dia.

Mas o regresso à cidade é inevitável, e com isso aumenta o potencial de pressão sobre a deslocação entre dois pontos. Como irão os transportes fazer face ao aumento da procura, ao mesmo tempo que se vêm obrigados a adotar um conjunto de medidas de saúde pública? E os consumidores, qual a sua confiança na oferta destes serviços? Vão voltar ao transporte individual ou apostam numa nova cultura, que passa por maiores exigências quanto à higiene nos transportes.

A descarbonização da economia vai continuar a ser prioritária, pelo que considero que o futuro não vai ser assim tão diferente daquele que se desenhava até fevereiro. Desde logo porque dificilmente as cidades terão condições para suportar uma crescente intensidade de trânsito.

Tal como parece totalmente inverosímil acreditar que a evolução dos índices de poluição é sustentável.

Ou seja, o problema que se coloca é exatamente o mesmo, e a solução não fugirá ao anteriormente planeado. O modelo de negócio de partilha continuará a ser parte da solução, numa estratégia que se pretende integrada, onde a utilização de veículos elétricos (e com fonte limpa), capazes de se deslocar no interior das urbes num curto espaço de tempo, é por certo crucial.

É, assim, necessário acelerar processos de transformação estrutural, que permitam à cidade adaptar-se aos novos tempos e manter o seu bulício, aquele fator de desenvolvimento que lhe é associado. Quanto ao setor dos transportes, há que assumir de imediato (e tal será uma tendência que não se restringirá a este período pandémico) total prioridade à constante limpeza e desinfeção dos veículos. Apenas na vanguarda se (re)conquistará a confiança dos anteriores e potenciais consumidores. Mas também a garantia de utilizar um serviço amigo do ambiente, sem mais preocupações que a deslocação e respetivo pagamento através de aplicação.

E para o utilizador também se exige o maior civismo possível, pois cabe-lhe tratar, tanto da sua higienização, como do transporte e de todos aqueles que nele se deslocarem.

Será, talvez, essa a grande lição do futuro. Tal como o confinamento foi feito no sentido de todos, enquanto comunidade, cuidarmos uns dos outros, também a utilização de serviços de transportes terá como cerne a nossa educação cívica.

É curioso concluir que, afinal, a mobilidade e sustentabilidade urbana sofrerá muito menos mutações face ao temido há apenas 2 meses.

City Manager da Acciona