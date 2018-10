Pedro Fontes Falcão 10 de outubro de 2018 às 18:56

A obra de Ronaldo e a pessoa Ronaldo A obra de Ronaldo é fabulosa, a nível desportivo, com uma lista de recordes e títulos que não cabem no espaço deste meu artigo, sendo que este ano se espera (esperava?) que culmine com a sexta Bola de Ouro.