João Carlos Barradas 09 de outubro de 2018 às 21:00

A pergunta que leva Bolsonaro à presidência Jair Bolsonaro, com 18 milhões de votos de avanço ao abrir a campanha para a votação de dia 28, também evitou insistir em propostas constitucionais controversas, como o aumento do número de juízes do Supremo Tribunal de Justiça de 11 para 21, por nomeação presidencial.