A perigosa estratégia dos "hedge funds"

Nos últimos anos, estes fundos não conseguiram responder às expectativas dos investidores, o que acelerou um movimento de resgates e originou uma reestruturação na indústria, com muitas gestoras a serem forçadas a fechar portas. E, segundo um levantamento realizado pelo Goldman Sachs e citado pelo Business Insider, os "hedge funds" estão a arriscar demasiado. Numa pesquisa que incluiu 880 fundos, que gerem 2,1 biliões de dólares, o Goldman Sachs concluiu que a "densidade" das carteiras é a maior desde 2002. Ou seja, os "hedge funds" estão a concentrar uma grande parte do seu investimento nas dez maiores participações da carteira. Cerca de 70% do património está investido nas maiores posições do fundo, concentrando o grosso do capital num pequeno grupo de empresas. O problema é que esta maior concentração do investimento deixa as carteiras mais vulneráveis, sobretudo se houver uma correção nos mercados. Mas, a aposta também pode ser vencedora. Tudo vai depender do rumo das bolsas mundiais.

Jornalista