Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 29 de abril de 2020 às 21:02

A quarentena foi a opção política certa

A opção do Governo em Março e Abril não deve ser discutida só nos planos da ciência e da economia – no plano moral, e político, confinar foi a decisão correcta. Daqui para a frente as questões morais serão mais difíceis – e as respostas mais desconfortáveis.