A resistência, o turbante e a bola de cristal

Para muitos, a análise técnica é uma espécie de esoterismo, em que alguns videntes atiram as cartas de tarot ou olham para a sua bola de cristal em busca de respostas para o futuro. Acredito que alguns até me imaginem a escrever estas linhas com um turbante na cabeça e com uma música zen como pano de fundo. Mas, felizmente, muitos outros olham com interesse para esta forma de olhar para os mercados e colocam questões sobre ela.Ao longo das últimas semanas, fui referindo a importância da resistência dos 5.500 pontos do PSI e como seria crucial - para os próximos tempos da bolsa portuguesa - uma ruptura consistente dessa zona. E quando o PSI ultrapassou os 5.500 pontos na semana passada, vários foram os leitores que me escreveram a perguntar se podiam concluir que a resistência tinha sido ultrapassada.É importante percebermos que, em análise técnica, quando falamos de suportes e resistências falamos de zonas e não de pontos isolados. Em bom rigor, o PSI continua na zona de resistência, não podendo nós concluir que já a quebrou consistentemente. O que me fará concluir que o PSI ultrapassou a zona de resistência? Um fecho na casa dos 5.600 pontos. Caso isso aconteça, estaremos quase 2% acima da resistência e o índice conseguirá superar o máximo da última terça-feira, num inequívoco sinal de força.Como sabem, continuo com o fato de touro vestido, mas a quebra consistente dessa resistência abriria espaço para voos mais altos e dias de festa na bolsa portuguesa. Prometo que, caso isso aconteça, escreverei um artigo sobre as acções mais recomendáveis para navegar nessa nova fase do "bull market". Mas isso ainda não aconteceu. Os touros estão próximos de um "jackpot" mas, por vezes, o último passo é o mais difícil. O passo rumo ao céu.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com