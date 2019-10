Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 30 de outubro de 2019 às 20:03

A sombra sobre o enorme legado de Draghi

Os 11 minutos do discurso com que Mario Draghi salvou o euro a 26 de Julho de 2012 estão cheios de optimismo do banqueiro central sobre a coesão social europeia necessária para fazer as reformas de que a moeda única precisa. Sete anos depois, essa coesão é menor - e as reformas continuam por completar.