A Sonae e a sua valsa com o PSI

A Sonae é, historicamente, a acção que mais de perto acompanha a bolsa portuguesa. Não é de estranhar dada a transversalidade de negócios que a própria empresa apresenta e que a fazem estar bastante dependente da evolução da economia portuguesa.A Sonae acompanha e exacerba os movimentos do PSI, pelo que é uma acção que considero obrigatória ter em carteira num "bull market" e proibida em "bear markets". Para alguns, a Sonae está a ser uma desilusão neste ciclo de subidas do mercado porque em 2018 a acção está praticamente sem valorização. Mas, se olharmos para os últimos dois anos, desde o arranque deste "bull market" a Sonae já se valorizou cerca de 80%, um número bem significativo para uma acção portuguesa.Desde o final de Janeiro que a Sonae iniciou um movimento de correcção. No final do mês passado, a acção parou esse movimento na sua zona de suporte junto aos 1,04 euros, retomando a sua trajectória ascendente. Só uma quebra da zona de suporte entre os 0,98 e os 1,04 euros me faria despir este fato de touro que trago vestido há um ano e meio.O grande desafio da Sonae será a zona de resistência dos 1,19 euros. Se for quebrada, creio que a acção terá tudo para ultrapassar o máximo dos últimos três anos na zona dos 1,3. O cenário que considero mais favorável a essa situação seria uma consolidação durante algum tempo nestes valores perto da resistência, antes de um ataque à mesma em melhores condições técnicas.O PSI e a Sonae dançam sempre a mesma valsa. Por vezes fora do tempo, com um a pisar os calos do outro, com mais ou menos harmonia, mas no final acabam sempre a dançar a mesma música. E, até prova em contrário, esta dança de braço dado com os touros ainda está longe do seu fim.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com