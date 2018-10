A sustentável beleza de ser... Terra: 17 objetivos comuns da Europa para o mundo

A Europa vive o seu mais longo período de paz de sempre. A esta paz duradoura não é alheia a construção do projeto europeu, como nos recordou, na sexta-feira passada, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, num vivo debate com estudantes universitários de que fui anfitriã. Acrescento que, apesar das crises que os países da União Europeia têm sentido ao longo destes 73 anos do pós-Segunda Guerra Mundial, estes devem ter sido os anos de maior felicidade coletiva vivida na Europa. Uma geração completa cresceu e vê crescer filhos e netos sem o medo da iminente destruição.

Eu sempre vivi neste contexto e habituei-me, tal como todos nós, a preocupar-me profundamente com coisas pequeninas como o meu património e a melhoria contínua do bem-estar da minha família. Claro que isso só tem sido possível por estar mais preocupada com viver do que com sobreviver. Felizmente. Vivemos de causas diárias - por vezes dramatizando e vibrando com números de despesas, défices, e dívidas - enquanto a União Europeia nos vai proporcionando um enquadramento de paz, essa, sim, uma grande causa.

No atual contexto geopolítico, correm-se hoje riscos que não tínhamos previsto há 10 ou cinco anos: cidadãos europeus mais cansados de falta de uma grande causa comum, com movimentos separatistas como o Brexit a trazerem à superfície conflitualidade e competição entre povos e economias, além de uns Estados Unidos com um Presidente que parece negar aquilo que os seus antecessores construíram e, até, factos científicos.

Que planeta é este em que vamos viver? Que grande causa comum temos pela frente? Foi em setembro de 2015 que a Organização das Nações Unidas aprovou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 193 países escolheram, então, 17 objetivos para esse desenvolvimento sustentável (ODS ou, em inglês, SDG - Sustainable Development Goals) que hoje muitos apregoam, mas menos atingem.

A escolha de um número primo de objetivos - 17 - deve trazer água no bico. Não faço ideia do porquê deste número, mas ainda irei descobrir (e, nessa altura, relatarei). Sei, sim, que um número primo é indivisível por outro número inteiro positivo além do 1 e de si próprio.

Talvez seja este o segredo por trás da escolha de um número primo de objetivos de desenvolvimento sustentável: porque a sustentabilidade do nosso planeta e a possibilidade de todos termos uma vida digna dependem da conjunção dos 17 objetivos em simultâneo. São inseparáveis, indivisíveis - são um "tudo ou nada". Se foi este o critério para a escolha do número de objetivos, tiro o chapéu à ONU e reconheço a poesia implícita no 17. Curiosamente, 73, o número de anos que passaram desde o fim da Segunda Guerra, é também número primo. Espero que o meu colega Filipe Oliveira, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, se reveja neste comentário de uma dean, simplesmente, economista.

Na realidade, um planeta que não seja bem preservado deixa de ser suporte de vida. Nada seríamos com uma Terra que funcionasse sem os seus órgãos vitais. É uma simples questão de ter ar para respirar, alimento para comer, água para beber, ou beleza para nos alimentar o espírito, a vista e o cérebro. Daí não podermos ambicionar menos de 17 objetivos para um desenvolvimento sustentável - e cumulativamente, ainda por cima. A Europa tem, novamente, um papel único na prossecução destes objetivos. Ora vejamos quais são, porque nunca é demais recordá-los (ver imagem em baixo).

Ter estes diferentes vetores em mente é essencial para a tomada de decisão responsável nos nossos dias. Muitos destes objetivos encerram em si mesmos grandes valores e princípios. Em pleno terceiro milénio, que melhor forma de defender a vida na Terra? O reconhecimento dos desafios que temos pela frente e das limitações que temos à partida pode ser um elemento catalisador para a mobilização das novas gerações em torno de uma causa ou de um propósito comum: cidadãos de um país, de um projeto, de um planeta saudável.

Tenho a sorte de trabalhar diariamente com professores e investigadores que sempre se preocuparam, genuinamente, com estas questões que hoje são os 17 ODS - é com estes 17 propósitos que formamos profissionais e formamos pessoas, para uma Terra que perdure.

P.S. - Ainda não foi desta que falei de orçamento, mas em novembro ainda vamos muito a tempo!

Dean, ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de Lisboa

