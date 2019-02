Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 26 de fevereiro de 2019 às 21:30

A temperatura subiu no Largo do Rato O ambiente no PS está turvo. Não são apenas as dissensões internas motivadas pela última remodelação (que as há, embora não façam notícia…); é o desconforto das sondagens, que mostram o partido longe da maioria absoluta.