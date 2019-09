A UCCLA e a CPLP

Com recursos mais escassos, a UCCLA desenvolve uma actividade muito superior à CPLP, não sendo, certamente, indiferente, para tal facto, o posicionamento político e multicultural do seu secretário-geral.

Declaração de interesses: sou particularmente amigo do Dr. Victor Ramalho, secretário-geral da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, desde o nosso tempo de estudantes, no liceu do Huambo, em Angola, país onde ambos nascemos e crescemos.