Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 23 de setembro de 2018 às 23:00

A última oportunidade da geringonça Vem aí o último Orçamento do Estado apoiado por Bloco de Esquerda e PCP e com ele a última oportunidade destes dois partidos mostrarem que há vida além dos rendimentos. Mais importante do que o dinheiro que o Estado dá são os serviços que o Estado pode prestar.