António Moita 24 de junho de 2018 às 20:00

Abriu a caça ao voto As campainhas começaram a soar nas sedes partidárias como que a avisar que as eleições não estavam tão longe quanto isso. Até Marcelo ajudou dizendo que um eventual chumbo do Orçamento teria como consequência a convocação de um ato eleitoral.