Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 01 de agosto de 2019 às 21:30

Ai a conversa das “contas certas”…

Pergunta: qual a razão para tanta nebulosidade informativa por parte das Finanças? Vontade de ocultar o que se passa no perímetro das entidades sob tutela. Com destaque para o Setor Empresarial do Estado, onde ganham peso as empresas públicas do setor dos transportes.