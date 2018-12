Adair Turner 09 de dezembro de 2018 às 14:00

Alterações climáticas, mercados e marxismo A concorrência de mercado não só é compatível com uma economia de carbono zero, como é essencial. Preços do carbono e regulação adequados podem dar os incentivos necessários, mas a concorrência entre as empresas motivadas pelo lucro é crucial para garantir que a descarbonização é alcançada ao menor custo possível.