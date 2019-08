Ambientalismo à medida do freguês

O ambientalismo que foi de férias durante a “crise energética”, regressará já a 22 de setembro, no Dia Mundial Sem Carros. Então sim vão gritar contra a pegada ecológica do automóvel que nos restantes dias do ano deixam destruir até um centro histórico como Sintra.

As implicações da "crise energética" no negócio das empresas foram mera notícia de rodapé durante estes quinze dias, pouco parecendo importar fosse a quem fosse. O que abriu os noticiários foram as implicações da falta de combustível nas férias dos portugueses. Que, ficámos a perceber à exaustão, é sinónimo de levar o carro para todo o lado, seja para a voltinha pelo bairro, ou para o deixar mesmo à porta da praia, da romaria e, acima de tudo, do restaurante. Tudo isto sem que se ouvissem as vozes dos ambientalistas e dos políticos que elegem a ecologia como slogan que rende votos, a saudar esta oportunidade de aprendermos a viver sem ele. Subitamente, todos pareceram esquecer as tenebrosas ameaças do fim da espécie diariamente recitadas, e o desejo de andarmos permanentemente motorizados transformou-se num direito fundamental. Teria sido o momento ideal para António Costa repetir a frase que proferiu na inauguração da estação de metro da Reboleira em que anunciou que "As cidades levaram grande parte do século XX a habituarem-se ao automóvel e agora têm muito pouco tempo para se habituarem a viver sem o automóvel".