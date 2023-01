António Costa, Santos Silva e o Chega

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jornalista Ana Sá Lopes escreveu um interessante artigo no Público sobre o crescimento do Chega. Depois de analisar a forma como o PS lida com o partido de André Ventura, termina concluindo que o “PS está a mostrar que não tem capacidade de combater a extrema-direita”.





...