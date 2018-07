Após maus desempenhos, dívida italiana é aposta  

A Alemanha já foi eliminada do Campeonato do Mundo e Itália nem sequer se conseguiu apurar para a competição. No entanto, a dívida transalpina apresenta-se mais bem posicionada para vencer noutro campeonato.

Com as obrigações italianas a registarem o pior desempenho na Europa em 2018, devido à instabilidade política no país, alguns investidores estão a reforçar a aposta nestes títulos. Há um fundo de cobertura de risco que está a apostar que as obrigações de Itália vão registar um comportamento melhor que as alemãs, à medida que esmorecem as preocupações em torno da sustentabilidade da moeda comum, segundo uma notícia da Bloomberg. "O governo italiano foi percepcionado como agressivo nalguns temas, mas tornou-se claro que está muito focado no tema da migração e revelou-se mais pragmático do que os investidores esperavam", argumenta Filippo Lanza, gestor de dois fundos de dívida do Hedge Invest. O mesmo especialista adianta que "o mercado estava a apostar numa implosão da União Europeia, o que vemos como altamente improvável". E é por isso que o gestor decidiu adquirir uma posição longa na dívida periférica quando os juros italianos tocaram, em Maio, máximos. Uma aposta que já é rentável.

