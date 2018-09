Jorge Marrão 10 de setembro de 2018 às 20:45

As alianças da aliança O PS já percebeu que a aproximação do BE à sua governação lhe vai roubar votos ao centro: o povo suburbano, o português conservador e arrumadinho, os empregados que gostam da "normalidade" da vida e das instituições, não percebem a agitação ideológica permanente trotskista do BE.