Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 16 de julho de 2019 às 21:30

As “causas” escondem os verdadeiros problemas

Portugal não é um país com fraturas acentuadas. Mas quando se olha para a agenda de certas forças políticas, e para as notícias, fica-se com a ideia de que o grande problema do país são “as causas”.