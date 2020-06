Fernando Ilharco 18 de junho de 2020 às 19:42

As clivagens no que virá

O valor das posições da ciência tem ganho terreno no quadro da actual pandemia. No entanto, como se vê pelo que se passa no Brasil e nos Estados Unidos, variadíssimas posições e políticas assentes no melhor conhecimento científico têm sido desvalorizadas e negadas ao mais alto nível do Estado