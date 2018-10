As estimativas de lucros existem para ser superadas 

Com uma nova "earning season" a arrancar - os maiores bancos norte-americanos começam a divulgar contas esta sexta-feira -, as atenções dos investidores focam-se nas notas de investimento. E as previsões para esta época de resultados são positivas. De acordo com os analistas, os lucros das empresas listadas no S&P 500 deverão ter crescido cerca de 20% no terceiro trimestre, face ao período homólogo, segundo um artigo da CNBC. Já no quarto trimestre, a mesma notícia, que cita números da FactSet, prevê que as companhias deverão registar um crescimento dos lucros de 17%. Apesar de as estimativas já serem, em si, bastante optimistas, reportar resultados em linha com as expectativas do mercado não é suficiente para agradar aos investidores. A verdade é que apenas as empresas que conseguem apresentar um conjunto de resultados acima das previsões dos analistas registam um comportamento positivo em bolsa. Isto é ainda mais relevante num momento em que as bolsas mundiais enfrentam um ambiente de grande instabilidade.

