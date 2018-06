As gaiolas do maluco O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou sensibilizado quando soube que as jaulas onde estavam as crianças eram feitas em aço não produzido nos EUA.

top-5 Gaiolas 1. "A selecção de Portugal é uma das mais brilhantes da Europa e do mundo, e na Rússia tem muitos adeptos", disse Putin a Marcelo - Enquanto punha polônio-210 no bolso do nosso PR sabendo que ele ia estar com a nossa selecção.

2. Japão declara guerra aos microplásticos para proteger espécies marinhas - Não gostam de matar baleias que depois sabem a plástico.

3. "Fundo criado por Pires de Lima e Sérgio Monteiro está associado ao consórcio da Morgan Stanley que chegou a acordo para comprar torres de telecomunicações da Altice. Operação avaliada em 495 milhões." - O Sérgio Monteiro, a seguir ao António Costa, é o indivíduo mais bem-sucedido do pós-troika.

4. Greves dos comboios vai afectar São João - Desde que não afecte São Pedro que estou farto deste tempo.

5. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Moscovo para ver a selecção e reuniu-se e elogiou Putin - "Com este eu já ia ver a final da taça de Portugal."

Os Estados Unidos têm crianças separadas dos pais, imigrantes ilegais que tentaram entrar no país, presas em jaulas. Vá lá , vamos chamar-lhe gaiolas, para estômagos mais sensíveis. Nem a IURD se lembrava de uma coisa destas. Mesmo com adopções forçadas nunca recorreram a jaulas. Perdão, gaiolas. Estou a corrigir a expressão, não estou a chamar - gaiolas - aos estimados leitores. Hoje em dia todo o cuidado é pouco.As imagens são chocantes. Aquilo é uma espécie de creche de Guantánamo no país da Disneyworld. Ainda assim se eu fosse um emigrante ilegal sentia que os meus filhos estavam mais seguros ali do que numa universidade dos Estados Unidos onde, a qualquer momento, podem ser abatidos por um maluco nascido nos EUA.Ninguém pode dizer que Trump trata pior os filhos dos imigrantes ilegais do que os dos americanos. Não nos podemos esquecer de que, depois de mais uma tragédia com armas e mortos numa escola, Trump sugeriu dar armas aos professores para proteger os alunos. Estou convencido de que, com o Trump, o clube dos poetas mortos era com o Silvester Stalone no papel principal.Eu percebia se, por exemplo, separassem a filha do Trump do Trump. Não confio naquele senhor sozinho com mulheres. É impressionante como um indivíduo que até o genro, o filho e a filha pôs a trabalhar no governo tenha tão pouco respeito pelo conceito de família.Não dá para continuar a fingir que não se passa nada de especial nos EUA. Agora percebo porque Trump e Kim se deram tão bem. Já estou a ver o Presidente dos Estados Unidos a mostrar o insta ao líder norte-coreano - "Vê lá as jaulas que eu mandei fazer para enfiar filhos de imigrantes ilegais." E o Kim - "Isso não é nada, olha aqui o cortador de fiambre gigante que eu mandei fazer para quem quer fugir do país. Parecem mortadela."O Papa Francisco juntou-se ao coro de protestos e criticou a separação de famílias na fronteira dos EUA e alguns bispos do Vaticano mostraram disponibilidade para tomar conta das crianças.Entretanto, enquanto escrevo esta crónica, mas sempre com a preocupação de manter o leitor atualizado, a ponto de escrever segundo o novo acordo ortográfico, a CNN acaba de garantir que Trump vai recuar e libertar as crianças das jaulas . O Presidente dos Estados Unidos ficou sensibilizado quando soube que as jaulas onde estavam as crianças eram feitas em aço não produzido nos EUA .