Stephen Roach 18 de novembro de 2018 às 14:00

As lições do Quantitative Easing Esperamos que as circunstâncias nunca exijam outra experiência política não convencional como o QE. Mas, se uma nova crise financeira entrar em erupção, valeria a pena estarmos atentos ao que aprendemos - ou pelo menos deveríamos ter aprendido.