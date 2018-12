Daniel Gros 11 de dezembro de 2018 às 14:00

As práticas comerciais da China são mesmo desleais? As queixas sobre as práticas comerciais desleais da China são, na verdade, queixas sobre o descompasso entre o ritmo lento da abertura económica e o ritmo muito acelerado da modernização. A diferença de competitividade entre a China e os países da OCDE está a encurtar muito mais rapidamente do que a convergência do ambiente regulatório.