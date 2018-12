Shang-Jin Wei 04 de dezembro de 2018 às 14:00

As reformas de que a China precisa Os riscos que a China enfrenta não estão completamente fora do seu controlo. A situação pode agravar-se se o país responder de novo com as mesmas políticas de 2008: ou seja, se tentar fortalecer a procura apenas com base em vastos estímulos orçamentais e monetários.