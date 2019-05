1. Recordo-me de uma época na década de 80 do século passado em que tendo surgido os filmes em cassetes de vídeo nasceram muitas casas comerciais onde as pessoas iam alugar filmes. As famílias começaram a comprar os seus aparelhos de vídeo ligados às televisões e passou a ser grande fonte de entretenimento, nomeadamente aos fins de semana. Havia clubes de vídeo um pouco por todo o lado, uma pessoa chegava, depois de já estar inscrita, levava as cassetes que tinha alugado antes e trocava por filmes novos. Dizia-se então que os cinemas iam acabar e, na verdade, o número de espetadores nas salas de cinema diminuiu bastante e desapareceram mesmo várias salas de grande tradição. Em Lisboa, que me lembre, talvez das mais simbólicas que desapareceram, por diferentes razões, tenham sido o Monumental na praça Saldanha e o Império que tinha incluso o cinema Estúdio. Lembro-me de bons filmes que vi nessas salas, só para dar exemplos: No Império "Kramer versus Kramer" com Dustin Hoffman e Meryl Streep, no Estúdio a Fonte da Virgem de Ingmar Bergman e no Monumental "A Filha de Ryan", com Sarah Miles.

2. Como é sabido, as previsões não se vieram a confirmar. As salas de cinema remodelaram-se, readaptaram-se, modernizaram-se e as pessoas, anos mais tarde, com ou sem pipocas, voltaram a preferir ver filmes nas salas de cinema. Hoje em dia há os computadores, os I-pads, as séries, as "Netflix" mas os cinemas, no geral, continuam cheios. Em 1990 iniciei as minhas funções como Secretário de Estado da Cultura, trabalho que desenvolvi durante 5 anos a nível do Conselho de Ministros da Cultura em Bruxelas e naturalmente em Portugal e tive ocasião de acompanhar essa recuperação do áudio visual e nomeadamente das salas de cinema. Questão semelhante acontece atualmente com os jornais e com o dilema entre a imprensa em papel e a imprensa digital. A evolução dessa realidade e respetivo resultado final ainda estão por apurar, embora se conheça a crise.