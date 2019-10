Associação Mutualista Montepio - Aplauso a uma grande instituição

Aos 179 anos de atividade, o passado, construído de mãos dadas com o país e com os portugueses, torna-se presente no valor gerado para um Portugal melhor em cidadania, solidariedade, economia social e resposta às necessidades de previdência complementar, e faz-se futuro enquanto fonte de contínuo benefício para as pessoas, sempre as pessoas.

Falamos de uma associação erguida num Portugal política e economicamente fragilizado, desprotegido e inexperiente quanto a soluções de previdência social pública, que cresceu a ponto de constituir exemplo vivo (diria o maior) de empreendedorismo social, capacidade de mobilização da sociedade civil e inequívoca utilidade pública e social.

A dimensão que uma comunidade tão significativa de associados (600 mil) permite alcançar e que torna esta associação líder do movimento associativo e mutualista português, posicionando-a entre as maiores organizações de economia social da Europa, entre os grandes empregadores e entre os maiores prestadores de cuidados, é força motriz do compromisso sempre assumido de suporte à coesão social, ao desenvolvimento sustentado ou à estruturação da solidariedade.

E se dúvidas houvesse quanto à importância desta associação, quanto ao valor desta longevidade e quanto à relevância desta dimensão, bastaria apreciar o trabalho e atenção diariamente empreendidos na resposta às limitações das funções do Estado em termos de previdência e proteção social, na prestação de cuidados de saúde e assistenciais, na valorização da poupança, mas também no desenvolvimento sustentado de um território de cidadania, inclusão e geração de valor sempre entregue ao associado, sua família e beneficiários.

Nesta que é a maior e a mais forte casa mutualista portuguesa, os olhos inspiram-se no passado para projetar o futuro, e para assim garantir uma proteção social de qualidade ao longo de todo o ciclo de vida dos indivíduos, assegurar a modernização das bases de relação, contacto e serviço aos associados, disseminar a solidariedade pela comunidade, valorizar e reconhecer o contributo e valor gerados no nosso país pelas entidades da economia social, fortalecer o apoio às artes, à cultura, ao desporto.

É esta missão nobre, que os associados do Montepio construíram e generosamente oferecem à sociedade portuguesa, que se celebra nesta data e que é merecedora do mais forte aplauso, porque nascida das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, porque suportada em homens e mulheres que souberam criar por si próprios as respostas aos problemas sociais mais complexos, porque sólida e sempre pronta a responder aos desafios dos tempos e das sociedades sem nunca ceder, mesmo quando as crises se instalaram, os ataques surgiram e os interesses se declararam.

"Guia Prático da Economia Social"

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) acabou de lançar o "Guia Prático da Economia Social".

Esta publicação, acedível através do sítio institucional da CASES, insere-se projeto Y.ES (Sim à Economia Social), desenvolvido pela CASES em conjunto com os seus membros.

O "Guia Prático" pretende divulgar a economia social, demonstrando a riqueza e a diversidade das entidades que a constituem e das atividades por elas desenvolvidas e reunindo informação útil sobre o seu universo, as suas especificidades, bem como sobre os procedimentos de constituição e de reconhecimento das suas entidades.

Economia Social - Leituras & Debates

Está disponível, no sítio institucional da CASES, o sexto número da revista digital "Economia Social - Leituras & Debates", publicação trimestral da CASES. Esta edição inclui artigos de Eduardo Graça, sobre a economia social em Portugal, de Cristina Ramos, sobre a construção da Conta Satélite da Economia Social, de Carla Ventura e de Eugénio Fonseca, ambos sobre o Inquérito ao Trabalho Voluntário e de João Salazar Leite, sobre a educação cooperativa e as cooperativas escolares, este último no quadro da homenagem a António Sérgio, no encerramento das comemorações do cinquentenário da sua morte.

Presidente da Associação Mutualista Montepio e do Grupo Montepio