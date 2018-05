Até onde podem ir as matérias-primas?

E conferem mesmo os melhores retornos numa década, de acordo com os dados do Goldman Sachs citados esta sexta-feira pela CNBC. E o banco de investimento acredita que os ganhos não vão ficar por aqui. Aliás, estes analistas defendem que os investidores têm sido muito complacentes em relação a esta classe de activos e isso pode levá-los a perder ganhos relevantes. As estimativas do Goldman Sachs apontam para que as matérias-primas subam 8%, nos próximos 12 meses. Uma valorização que supera a estimativa anterior de um ganho de 5%. Para estes especialistas, os receios do mercado em relação ao abrandamento da economia mundial e ao ritmo de subida das taxas de juro podem ser exagerados e, assim que estes acalmarem, as matérias-primas podem ganhar um novo brilho. O principal impulsionador destes ganhos tem sido o petróleo, que negoceia em máximos de 2014, a beneficiar essencialmente do escalar das tensões geopolíticas e dos problemas na oferta. Mas outras "commodities" podem beneficiar com o aumento da procura. Quem quer ficar de fora?

