Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 31 de julho de 2018 às 21:30

Até tu, Catarina? Conhece a expressão "what goes around, comes around"? É a versão laica, e anglo-saxónica, de "Deus não dorme". Vem isto a propósito dos comentários que recebi sobre o "affair" Robles.