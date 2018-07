A bolsa portuguesa teima em não cair. Os touros mantêm-se no comando da situação, continuando sem dar qualquer sinal de fraqueza. Algumas acções vão fazendo sucessivos máximos históricos, enquanto outras teimam em não arrancar, parecendo esperar a sua vez.Enquanto o "bull market" português comemora o seu segundo aniversário, multiplicam-se as análises pessimistas, seja pela dificuldade em Portugal manter o crescimento, seja pela longa duração dos "bull markets" internacionais, pela guerra das tarifas comerciais ou pelos problemas políticos em alguns governos europeus. Tudo é motivo para antever o início das quedas.Mas as mesmas pessoas que agora prevêem o fim do "bull market" há mais de um ano que vêm multiplicando os avisos e as previsões das quedas. Só mudam os argumentos, reciclados à medida das necessidades. Um dia irão acertar, mesmo que a maioria dos índices mundiais esteja já muito acima do que estava quando começaram a fazer essas previsões, há mais de um ano. Como dizia o velho e sábio adágio, "Até um relógio parado está certo duas vezes ao dia", isto no tempo em que os relógios tinham ponteiros.Num "bull market" não são os touros que têm de provar nada. Eles estão sossegadamente a comando do comboio que segue tranquilamente. Os ursos é que têm de quebrar suportes, dando sinais de que algo mudou. Até agora, não há nenhum sinal, bem pelo contrário. Temos o PSI a menos de 3% do máximo dos últimos três anos e o Nasdaq navega em máximos históricos.Há apenas profecias de um apocalipse que já deveria ter começado há mais de um ano, mas que teima em não chegar. Um dia terão razão. Mesmo que o mercado tenha, entretanto, subido um arranha-céus.

